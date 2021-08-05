رئيس اقليم كوردستان يشارك في مراسيم تنصيب الرئيس الايراني الجديد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت رئاسة اقليم كوردستان اليوم الخميس 5 آب ( أغسطس) 2021 أن رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يترأس اليوم وفدا رسميا لزيارة العاصمة الايرانية طهران للمشاركة في مراسيم تنصيب الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي رئيسا للبلاد.

ووفقا للبيان الصادر عن رئاسة الاقليم فان الوفد الرسمي المرافق لرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يتألف من رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وزير الثقافة والشباب، ووزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة اقليم كوردستان.