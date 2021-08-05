حكومة الاقليم تعطي صلاحيات واسعة للمحافظات والادارات المستقلة

أربيل (كوردستان 24)- صرح الدكتور محمد شكري, رئيس هيئة الاستثمار, في حكومة اقليم كوردستان, لكوردستان24 " ان قرار اعطاء صلاحيات أوسع, للمحافظات والادارات المستقلة, جزء من برنامج عمل الكابنة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان لغرض التقليل من الروتين اليومي في المعاملات الرسمية,

وتسريع اجازات الاستثمار في دوائر الحكومة, لذا أعطينا صلاحيات واسعة للمحافظات والادارات المستقلة وتتلخص هذه الصلاحيات من خلال تصديق المشاريع, واعطاء الاجازة للمشاريع الاستثمارية واعطاء الموافقات الاصولية بشكل مباشر"

واضاف شكري: في السابق كانت هذه الموافقات والاجراءات الرسمية تتم عن طريق هيئة الاستثمار لكن بعد اعطاء الصلاحيات اللازمة للمحافظات والادارات المستقلة تباشرهذه الجهات الان بتنفيذ المشاريع الاستثمارية في الاقليم ونحن بدورنا كهيئة الاستثمار نتابع ونراقب كيفية سير الاعمال والمعاملات والتفاصيل.

واوضح رئيس هيئة الاستثمار" خاطبنا كل الوزارات والجهات المعنية ذات العلاقة بالموضوع في حكومة الاقليم لاعطاء الصلاحيات المطلوبة للمحافظات والاداراة المستقلة لغرض اتمام معاملات المشاريع الاستثمارية للابتعاد عن التلكؤ في انجاز المعاملات والموافقات الاصولية في دوائر الاقليم. ففي السابق وبسبب الروتين كانت الموافقات الاصولية لمشاريع الاستثمارات تتاخر بحيث تؤثر على انجاز المشروع"

وأكد الدكتور محمد شكري: الان المشاريع الاستراتيجية فقط تحتاج الى موافقة اللجنة العليا للاستثمار وهيئة الاستثمار في اقليم كوردستان.