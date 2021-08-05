اتحاد علماء كوردستان: انجازاتنا بفضل الله تعالى والتوجيهات السديدة للرئيس بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- على هامش انعقاد, اجتماعات رابطة العالم الاسلامي, في مكة المكرمة واثناء مشاركته في جلسات المؤتمر, قال رئيس اتحاد علماء كوردستان, الدكتور عبدالله سعيد ويسي في كلمته للمؤتمر, بعد تقديم الشكر والامتنان, الى الامين العام لرابطة العالم الاسلامي الدكتورمحمد بن عبدالكريم العيسى, وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز, و ولي العهد الامير محمد بن سلمان.

وبعدما شارك وزير اوقاف حكومة اقليم كوردستان, الدكتور بشتيوان صادق عبر دائرة تلفزيونية في اجتماع المؤتمر, وقدم كلمة وزارة اوقاف اقليم كوردستان, وتحدث عن القيم وروح التسامح الموجود في اقليم كوردستان موضحا للجميع" أن حكومة الاقليم,

وعلى الرغم من محدودية امكاناتها الاقتصادية, لكنها وبعيدا عن النظرة الطائفية قدمت كل الوان المساعدة, وجميع أشكال التعاون والخدمات الى النازحين, واللاجئين والمحتاجين الموجودين في اقليم كوردستان, على اختلاف أديانهم وألوانهم, وانتمائاتهم العرقية والمذهبية"

وبعد كلمة وزير الاوقاف تحدث رئيس اتحاد علماء كوردستان الى الحاضرين في المؤتمر وسلط الضوء للحضورعلى مكانة العراق التأريخية والحضارية والدينية والعلمية وكيف ان الله سبحانه وتعالى كرم العراق وجعله مهد العلم والحضارة والزراعة والصناعة وارض الانبياء والرسل والصحابة الصالحين ومهد الرسالات السماوية.

وان العراق وعلى الرغم من مكوناته المختلفة واطيافه المتباينة فقد كان دارا للخلافة الاسلامية على مدى قرون. مضيفا "لكننا اليوم نبكي دما على بلد كان هذا حاله في الماضي وعلى سوء أحواله اليوم وفي معظم الجوانب الاقتصادية والسياسية وحتى الاجتماعية حتى تحول العراق الى بلد ضعيف مستهلك.

ثم تحدث الدكتور عبدالله سعيد ويسي عن ضرورة تكاتف العراقيين يدا بيد ونبذ كل اشكال الطائفية المقيتة بين أبناء الشعب العراقي وكل مايؤدي الى خلق التوترات والمشاكل بين ابناء البلد الواحد.

ثم عرض رئيس اتحاد علماء كوردستان على الحاضرين دور اتحاد علماء الدين الاسلامي في اقليم كوردستان وكيف أصبح اقليم كوردستان على الرغم من التنوع الديني والقومي والمذهبي مثالا يحتذى به ونموذجا طيبا يذكر بالخير على جميع الاصعدة والمنابر بسبب ماحققه من انجازات عظيمة على المستوى الانساني والعمراني بفضل الله تعالى وبفضل القيادة السياسية لاقليم كوردستان.

والتوجيهات السديدة لفخامة الرئيس مسعود بارزاني والدور الريادي والمتميز لعلماء الدين الاسلامي في نشر المحبة والتسامح بين الناس لتكون كوردستان ارض المحبة والسلام ليس فقط لابنائه بل لكل النازحين والمهجرين من أبناء العراق الذين تركوا مدنهم حفاظا على ارواحهم وأعراضهم واموالهم وكانت حكومة الاقليم في استقبالهم بالشكل الاحسن وهذا ماتعلمناه من نبينا الكريم (محمد) عندما امرنا ان نكون اخوانا وان نمد يد المساعدة الى كل محتاج.

ثم شرح الدكتورعبدالله سعيد للسادة الحضور في المؤتمر الدور الايجابي لاتحاد علماء الدين الاسلامي في اقليم كوردستان للتقارب بين كافة الاديان والمذاهب والمراجع العراقية عن طريق الزيارات والخطابات الاخوية بسبب علاقات اقليم كوردستان الايجابية مع كافة الاطراف العراقية الحكومية والغير حكومية اضافة الى الدور الايجابي للجنة الافتاء في اقليم كوردستان في تنوير فكر المجتمع الكوردستاني

والرد على الشبهات الخارجة عن الدين الاسلامي ومقاصد الشريعة الاسلامية خاصة الجماعات المتشددة ونشر التعايش السلمي بين المجتمعات الاسلامية وبين كافة اطياف المجتمع العراقي .