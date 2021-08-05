ریاضة

لاعب كوردي ينال الميدالية الذهبية في بناء الأجسام على مستوى سوريا

author_image سوار أحمد
سوریا بناء الأجسام سوريا عثمان حجو

أربيل (كوردستان 24)- نال اللاعب الكوردي عثمان حجو الميدالية الذهبية في بطولة بناء الاجسام التي أقيمت على مستوى سوريا.

وينحدر اللاعب عثمان حجو من مدينة عفرين ويبلغ من العمر 47 عاما، ويمارس رياضة بناء الأجسام منذ أن كان يبلغ من العمر 20 عاما، ونال المركز الاول في بطولة بناء الاجسام التي اقيمت في مدينة حلب ونظمها اتحاد رياضيي بناء الاجسام في سوريا.

وقال حجو لكوردستان 24 ان "البطولة تضمنت مشاركات من معظم المحافظات السورية وكان مستوى المشاركين جيدا".

واكد حجو أنه يجري استعداداته للمشاركة في بطولة آسيا لبناء الاجسام التي ستجري في شهر تشرين الثاني من العام الجاري.

وكان حجو قد نال الميدالية البرونزية في بطولة بناء الأجسام على مستوى آسيا في نسختها التي جرت عام 2019.

 

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