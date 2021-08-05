سیاسة

بحضور وفد من كوردستان.. إبراهيم رئيسي يؤدي اليمين الدستورية لبدء ولايته الجديدة رئيسا لإيران

author_image سوار أحمد
إيران إيران نيجيرفان بارزاني ابراهيم رئيسي اليمين الدستورية

أربيل (كوردستان 24)- بحضور وفد من اقليم كوردستان أدى اليوم الخميس، الرئيس الإيراني المنتخب، المحافظ المتشدد، إبراهيم رئيسي (60 عاما) اليمين الدستورية رئيسا جديدا للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ويواجه إبراهيم رئيسي عدة تحديات جديدة لا سيما على مستوى الملف الاقتصادي ومكافحة وباء فيروس كورونا المتفشي في البلاد بالإضافة لتوتر العلاقات مع الغرب والعودة للاتفاق النووي معه وملف العقوبات الأمريكية.

وفاز رئيسي في انتخابات حزيران/يونيو، ويخلف المعتدل حسن روحاني الذي طبعت عهده (2013-2021) سياسة انفتاح نسبي على الغرب، كانت أبرز ثمارها إبرام الاتفاق النووي عام 2015 في فيينا، ما أتاح رفع العديد من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على الجمهورية الإسلامية.

واعلنت رئاسة اقليم كوردستان اليوم الخميس أن رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يترأس اليوم وفدا رسميا لزيارة العاصمة الايرانية طهران للمشاركة في مراسيم تنصيب الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي رئيسا للبلاد.

 

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