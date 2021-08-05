سیاسة

صحة كوردستان: أكثر من 150 الف شخص سجلوا أسماءهم لتلقي اللقاح خلال عشرة ايام

author_image سوار أحمد
کوردستان اللقاح اقليم كوردستان كورونا وزارة الصحة

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم وزارة صحة اقليم كوردستان آسو حويزي، اليوم الخميس، ان اكثر من 150 الف شخص سجلوا اسماءهم لتلقي لقاح فيروس كورونا، خلال العشرة ايام الماضية.

وقال حويزي لكوردستان 24 ان "بسبب الموجة الجديدة لفيروس كورونا فقد عمد أكثر من 150 الف مواطن الى تسجيل اسمائهم لتلقي اللقاح".

واضاف "سابقا كان نظام التسجيل على تلقي اللقاح يسير ببطء ويعاني من قبل إقبال المواطنين ومنذ بداية انتشار الجائحة وحتى قبل عشرة ايام سجل 285 الف شخص فقط اسماءهم، ولكن منذ عشرة ايام سجل اكثر من 150 الف شخص اسماءهم لتلقي اللقاح".

واكد حويزي ان أكثر من 125 الف شخص من سكان الاقليم، قد تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح حتى الآن".

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