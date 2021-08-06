الإعلام الأمني يعلن العثور على عبوات لاصقة قرب ابراج الطاقة الكهربائية

أربيل (كوردستان 24)- قالت خلية الإعلام الأمني انه تم العثور على عبوات لاصقة كانت بالقرب من أحد أبراج الطاقة الكهربائية في البلاد.

وذكرت الخلية يوم الخميس في بيان، أن "قوة من لواء المشاة التاسع والعشرون فرقة المشاة السابعة، وبعد ورود معلومات استخبارية أفادت بوجود عبوات ناسفة بالقرب من أحد ابراج نقل الطاقة الكهربائية، خرجت بواجب بحث وتفتيش ضمن قاطع المسؤولية".

وأضافت أن "العملية أسفرت عن العثور على عبوتين لاصقتين محلية الصنع، كانت مربوطة على جهاز موبايل بالقرب من أحد أبراج الطاقة الكهربائية، وتفكيك العبوات وتفجيرها من قبل مفرزة المعالجة".