سیاسة

خلال شهر واحد.. مقتل 6 أشخاص في مخيم الهول

author_image سوار أحمد
سوق محلي في مخيم الهول للنازحين المترامي الأطراف في شمال شرق سوريا، 9 يوليو/تموز 2019 (الصورة: فلاديمير فان ويلغنبورغ/كوردستان 24)
سوق محلي في مخيم الهول للنازحين المترامي الأطراف في شمال شرق سوريا، 9 يوليو/تموز 2019 (الصورة: فلاديمير فان ويلغنبورغ/كوردستان 24)
سوریا مخيم الهول حوادث قتل خلايا داعش

أربيل (كوردستان 24)- قالت قوات سوريا الديموقراطية ان 6 اشخاص قتلوا خلال شهر تموز يوليو، وذلك في مخيم الهول في شمال شرق سوريا، والذي يحوي عائلات تنظيم داعش.

وفي تقريرها الشهري أفادت قوات سوريا الديموقراطية وهي الذراع العسكري للإدارة الذاتية، بأن خلايا تنظيم داعش تواصل نشاطها داخل مخيم الهول عبر تنفيذ مزيد من عمليات القتل بحق القاطنين الذين يبتعدون عن أفكار التنظيم المتشددة.

ووفقاً للأمم المتحدة، لا يزال في المخيم حوالي 62,000 شخص، من بينهم عشرات الآلاف من النساء المرتبطات بداعش، إلى جانب أطفالهن، وغالبية سكان الهول هم من العراقيين والسوريين، لكن المخيم يضم أيضاً عدداً كبيراً من العائلات الأجنبية التي يُعتقد أنها مرتبطة بالتنظيم المتشدد.

ونتيجة للأعداد الكبيرة لقاطني المخيم، كان من الصعب على الحراس الأمنيين منع تكرار حوادث العنف، بما في ذلك ارتكاب جرائم قتل متعددة.

وتراجعت عمليات القتل المستهدف في الهول بشكل طفيف خلال الأشهر القليلة الماضية في أعقاب عملية أمنية واسعة النطاق لقوات سوريا الديمقراطية في أواخر مارس/آذار بهدف تحديد المسؤولين عن الوفيات وغيرها من الجرائم والقبض عليهم،غير أن عدد القتلى بين سكان المخيم بدأ في الازدياد ببطء مرة أخرى. وفي يونيو/حزيران، قالت قوات سوريا الديمقراطية ان ما مجموعه 8 مدنيين قتلوا هناك.

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