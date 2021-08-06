الجيش الإسرائيلي يطلق صافرات الإنذار في الجولان والجليل الأعلى

أربيل (كوردستان 24)- أطلق الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، صافرات الإنذار في عدة بلدات بالجولان المحتمل والجليل الأعلى، بعد يومين من الهجوم الصاروخي الأخير من لبنان.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر امني أنه تم إطلاق صواريخ باتجاه اسرائيل من جنوب لبنان.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" لقطات توثق سماع دوي انفجارات في سماء المنطقة، فيما تتحدث تقارير صحفية عبرية عن إطلاق 10 صواريخ على الأقل من منطقة مزارع شبعا جنوب لبنان نحو الجليل الأعلى.

وأصدر جيش الدفاع الإسرائيلي أمس الخميس بيانا يؤكد فيه شن قواته الجوية ضربات على جنوب لبنان استهدفت مواقع الصواريخ الثلاثة التي أطلقت على شمال إسرائيل أمس وسقط اثنان منها داخل حدودها.

وتعد هذه الضربات الأولى على لبنان منذ أكثر من سبع سنوات، وتعود آخرها إلى العام 2014 بعد حادث إطلاق نار على الحدود المشتركة.