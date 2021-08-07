صحة وبیئة

اقليم كوردستان يتجاوز عتبة ربع مليون اصابة بفيروس كورونا

عدد المصابين بالفيروس بلغ اليوم 1052 إصابة جديدة
author_image آريان ابراهيم شوكت
اقليم كوردستان يتجاوز عتبة ربع مليون اصابة بفيروس كورونا
اقليم كوردستان يتجاوز عتبة ربع مليون اصابة بفيروس كورونا
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان اليوم السبت 7 آب (أغسطس) 2021 عن احصائية جديدة باعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا في اقليم كوردستان خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها " ان اعداد المصابين بفيروس كورونا بلغ اليوم 1052 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي العدد منذ انتشار الوباء في الاقليم إلى 251078 مصاب.

وأشارت وزارة الصحة في بيانها الى وجود 11 حالة وفاة واجراء 10502 فحصا بينما تماثل 614 مريضا للشفاء خلال 24 ساعة الماضية ليصل عدد حالات التعافي الاجمالي إلى 204875 حالة.

يذكر أن صحة إقليم كوردستان، قد أفادت يوم امس الجمعة 6 آب 2021، بأن إصابات فيروس كورونا في اقليم كوردستان قد تجاوزت ربع مليون حالة اصابة منذ ظهور الجائحة في الإقليم.

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