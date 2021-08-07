صحة وبیئة

مرضى كورونا قد يحتاجون لجرعة واحدة من "فايزر"

لاحظنا ارتفاع مستويات الأجسام المضادة لـ كوفيد-19 لدى الأفراد المصابين سابقاً
author_image آريان ابراهيم شوكت
مرضى كورونا قد يحتاجون لجرعة واحدة من "فايزر"
مرضى كورونا قد يحتاجون لجرعة واحدة من "فايزر"
العالم

أربيل (كوردستان 24)- توصلت دراسة جديدة بقيادة الدكتور جيمس موي، من قسم الحساسية والمناعة في المركز الطبي بجامعة "راش" في شيكاغو، إلى أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا قد يحتاجون فقط إلى جرعة واحدة من لقاح (فايزر) لاكتساب مناعة قوية.

وقال موي لموقع مجلة "ساينس أدفانس"، اليوم السبت 7 آب (أغسطس) 2021: "في الواقع لاحظنا ارتفاع مستويات الأجسام المضادة لـ كوفيد-19 لدى الأفراد المصابين سابقاً بعد جرعة واحدة من فايزر مقارنة بالأفراد غير المصابين بالعدوى بعد جرعتين".

وبيّن الباحثون أن إعطاء الأشخاص المصابين سابقاً جرعة ثانية من لقاح فايزر لم يفعل شيئاً يذكر لتعزيز مستويات الأجسام المضادة لديهم، مما يشير إلى أن جرعة واحدة قد تكون مقبولة في هذه المجموعة.

وجرت الدراسة بناءً على عينة من 29 شخصاً من سكان منطقة شيكاغو أصيبوا سابقاً بكورونا، ومجموعة أخرى من 30 شخصاً لم يصابوا بمتوسط عمر 42 عاماً.

أمّا بالنسبة للأشخاص الذين لم يسبق لهم أن أصيبوا بالفيروس من قبل، فكانت هناك حاجة بالتأكيد إلى جرعتين من اللقاح للوصول إلى مستوى جيد من الأجسام المضادة الواقية.

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