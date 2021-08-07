عودة مياه الشرب بعد "قطع اضطراري" عن معظم أحياء أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أعادت المديرية العامة للماء والمجاري في أربيل السبت ضخ مياه الشرب إلى أحياء المدينة بعد قطع اضطراري في أعقاب هطول أمطار غزيرة في عدد من الضواحي.

أوضحت المديرية في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، أن 60 بالمئة من مياه أربيل تلوثت بعد هطول أمطار غزيرة في بلدة حاج عمران خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقالت إن تلوث المياه دفعها إلى إيقاف ضخها عن الكثير من مناطق أربيل.

وتمكن المهندسون من إعادة ضخ مياه الشرب إلى الأنابيب الممتدة إلى الأحياء مرة أخرى بعد اعتدال الطقس وانتهاء موجة الأمطار التي حولت المياه إلى اللون الداكن.

وتعتمد أربيل على المياه الجوفية بنسبة تصل إلى 65 في بالمئة لتغطية الطلب على مياه الشرب، فيما تحصل على الباقي من الينابيع والأنهار الجارية.

ويواجه إقليم كوردستان موجة جفاف مع تراجع مناسيب الأنهار والسدود والمياه الجوفية، بعد أن انخفض معدل تساقط الأمطار هذا العام على نحو غير مسبوق منذ عقود.

ومؤخراً، دعت لجنة الموارد المائية في برلمان إقليم كوردستان الحكومة الاتحادية إلى تعويض المزارعين في محاولة لتخفيف الأضرار الناجمة عن قلة الأمطار والسدود في دول المنبع مثل إيران وتركيا.

وتعقدت آثار الجفاف في عموم العراق أكثر بعد أن قررت تركيا ملء سد عملاق على نهر الفرات، في الوقت الذي يتدفق فيه نحو 70 بالمئة من موارد المياه العراقية من دول مجاورة.