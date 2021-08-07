مجتمع

الموت يغيب وكيلاً أسبقاً بداخلية كوردستان.. ومسرور بارزاني ينعاه

رحل توفيق، ويعرف أيضاً باسم (الأستاذ فائق رَش) عن عمر ناهز 88 عاماً
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الوكيل الأسبق في وزارة الداخلية فائق توفيق
الوكيل الأسبق في وزارة الداخلية فائق توفيق
کوردستان إقليم كوردستان فائق توفيق مسرور بارزاني الوكيل الأسبق في وزارة الداخلية فائق توفيق

أربيل (كوردستان 24)- أُعلن في إقليم كوردستان السبت عن وفاة الوكيل الأسبق في وزارة الداخلية فائق توفيق بعد صراع مرير مع المرض.

ورحل توفيق، ويعرف أيضاً باسم (الأستاذ فائق رَش) عن عمر ناهز 88 عاماً.

ولد الراحل في السليمانية عام 1933، وهو أحد قدامى البيشمركة وسبق أن شارك في ثورتي أيلول وكولان وتولى الكثير من المسؤوليات.

كما شغل منصب نائب محافظة السليمانية، كذلك أنيطت إليه مهمة مدير الأمن (الأسايش) في المحافظة، قبل أن يصبح وكيلاً للداخلية لمدة 14 عاماً.

هذا وعزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني برحيل توفيق.

وقال في برقية تعزية وجهها إلى أسرة الراحل "تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة الأستاذ فائق توفيق الوكيل الأسبق لوزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان".

وأضاف أن "الراحل كان من رجال البيشمركة المخلصين وشخصية وطنية".

وتابع "أتقدم بخالص التعازي إلى العائلة المناضلة وأشاطرها أحزانها، سائلاً الله عز وجل أن يدخله فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان".

 

 

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