"حدك" يعلن اغتيال أحد أعضائه في أربيل.. والأسايش تفتح تحقيقاً بالحادث

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني (حدك) السبت عن تعرض أحد قيادييه إلى عملية اغتيال في مدينة أربيل، فيما أعلنت المديرية العامة للأمن (الأسايش) في عاصمة إقليم كوردستان فتح تحقيق فوري للكشف عن ملابسات الحادثة.

وقال الحزب المعارض لطهران في بيان، إن عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكوردستاني (حدك) موسى باباخاني تعرض إلى عملية اغتيال.

واتهم الحزب إيران بالضلوع في الحادثة التي وقعت بعد أن أُختطف باباخني مساء الخميس من قبل شخصين، قال إنهما "على صلة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأشار إلى أنه تم العثور على جثة عضو اللجنة المركزية- الذي ينحدر من مدينة كرمانشاه- داخل فندق في أربيل وقد بدا عليها "آثار تعذيب".

ولم يصدر عن الجانب الإيراني أي تعقيب فوري.

إلى ذلك، أصدرت مديرية أمن (أسايش) أربيل بياناً أكدت فيه العثور على جثة باباخاني اليوم السبت مقتولاً في أحد فنادق العاصمة.

وقالت المديرية في بيان "أبلغتنا إدارة فندق گولي سليماني (وردة السليمانية) في مدينة أربيل اليوم السبت 7 آب 2021 بوقوع حادث قتل في الفندق".

وجاء في البيان "وبعد وصول فرق التحقيق التابعة لمديرتنا إلى مكان الحادث تبين أن القتيل مواطن كوردي من كوردستان إيران واسمه (موسى باباخاني) ويشغل منصب عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني (حدك)".

وأضافت المديرية أنها بدأت التحقيق في الجريمة، وقالت إنها ستعلن النتائج بعد الانتهاء من التحقيقات.

يشار إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني (حدك) هو حزب كوردي إيراني، وسبق أن تعرض عدد من أعضائه إلى عمليات اغتيال اتهم فيها طهران بالوقوف خلفها.