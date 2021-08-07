حكومة إقليم كوردستان تتحرك لإغلاق المزيد من مصافي النفط غير القانونية

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب في برلمان كوردستان السبت إن حكومة إقليم كوردستان تمضي قدماً لإغلاق جميع مصافي تكرير النفط غير القانونية لما تشكله من مخاطر بيئية وصحية جسيمة.

وقبل نحو عامين، ذكرت لجنة حكومية مكلفة بإنهاء عمليات التكرير غير المرخصة، أن نحو 214 مصفاة تزاول أعمالها بصورة غير قانونية ولها آثار ضارة على جودة المياه والبيئة عموماً.

وقال عضو لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان كوردستان شيركو جودت في حديث لكوردستان 24، إن الأجهزة الأمنية أغلقت 55 مصفاة من إجمالي 130 مصفاة في أربيل وحدها، مشيراً إلى أن السلطات الحكومية عازمة على إغلاق ما تبقى من تلك المصافي.

وأشار إلى أن السلطات المحلية في السليمانية لم تتخذ إجراءات صارمة لإنهاء عمل تلك المصافي على الرغم من الدعوات المتكررة من قبل برلمان كوردستان.

وفي دهوك، اتخذت سلطات المحافظة إجراءات مشددة، وأغلقت 30 منشأة غير قانونية في أواخر عام 2019 بأمر من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وأوضح جودت أن العمل استأنف في بعض المصافي بعد فترة وجيزة من إغلاقها.

هذا وقال عضو مجلس محافظة السليمانية زياد رضا لكوردستان 24، إن إغلاق المصافي غير القانونية سيعود بالنفع على البيئة.

واستبعد رضا أن يؤثر إغلاق تلك المصافي على كمية الوقود التي يحتاجها سكان الإقليم في ظل إمكانية الاستيراد من الدول المجاورة.