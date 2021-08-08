مجتمع

السعودية تفتح باب العمرة من الخارج لفئة محددة

author_image سوار أحمد
حجاج بيت الله
حجاج بيت الله
الشرق الاوسط السعودية العمرة اللقاح

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأحد، بدء استقبال السعوديين والمقيمين في المملكة بالإضافة إلى فتح باب التقدم بطلبات العمرة لفئة محددة من مختلف دول العالم، بشكل تدريجي، اعتبارا من يوم غد الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن المملكة فتحت باب العمرة بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف معتمر، ضمن 8 فترات تشغيلية، ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية الشهرية إلى 2 مليون معتمر.

وأكدت الوكالة ضرورة إصدار تصاريح للاعتمار من خلال تطبيقي "اعتمرنا" و"توكلنا"، دون تحديد الفئات المطالبة باستخدام التطبيق بشكل دقيق.

وشدد نائب وزير الحج والعمرة، عبد الفتاح مشاط على ضرورة ان يتلقى القادمين من خارج المملكة أحد اللقاحات المعتمدة فيها، لضمان دخولهم البلاد.

واستقبلت وزارة الحج والعمرة السعودية 60 الف شخص فقط من المواطنين والمقيمين داخل المملكة في موسم الحج لهذا العام، مع اشتراط تلقيهم اللقاح ضد فيروس كورونا، في قرار جاء على خلفية استمرار الجائحة.

كما اشترطت الوزارة خلو الحجاج من الأمراض المزمنة فيما حددت العمر المقبول لأداء فريضة الحج بين 18 الى 65 عاما.

وطبقت السعودية هذه الإجراءات مخافة أن يشكل الحج بمشاركة الملايين مصدرا رئيسيا لتفشي العدوى، خصوصا في ظل ارتفاع الإصابات في مختلف أرجاء العالم.

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