خالد العبيدي: "العمال الكوردستاني" أثارت المشاكل للعراق ويجب تطبيق اتفاقية سنجار

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الدفاع العراقي الاسبق خالد العبيدي في تصريح لكوردستان24: بما ان حزب العمال الكوردستاني يعتبر مصدر للعديد من مشاكل العراق فقد حان الاوان لحل مشكلة حزب العمال الكوردستاني عن طريق تنفيذ اتفاقية شنكال(سنجار).

وتابع العبيدي" بوجود النوايا الحسنة بين الاطراف السياسية يمكننا تطبيق وتنفيذ اتفاقية شنكال وتطبيع الاوضاع وانهاء المشاكل في المنطقة. ومن الطبيعي أن تحتاج كل اتفاقية موقعة وقبل كل شيء الى نوايا صادقة لتنفيذها".

واضاف وزير الدفاع العراقي الاسبق: ان تواجد ومجيء حزب العمال الكوردستاني الى المنطقة كانت في ظروف معقدة مما يستدعي اجراء حوار عميق لحل هذه المشكلة وبرأي حان الاوان لحل المشكلة وبعكس ذلك يتعرض العراق الى مشاكل جديدة اخرى. وكانت بغداد وأربيل قد اتفقتا في 9 تشرين الأول 2020 على تطبيع الأوضاع في قضاء شنكال من حيث الإدارة والأمن والخدمات.

وينص الاتفاق الذي لاقى ترحيباً من الأطراف الكوردية ومعظم الكتل العراقية باستثناء تلك المقربة من الحشد الشعبي وحزب العمال الكوردستاني بحسب المحور الإداري أن يتم اختيار قائممقام جديد للقضاء "يتمتع بالاستقلالية والمهنية والنزاهة والمقبولية ضمن الآليات الدستورية والقانونية" من قبل اللجنة المشتركة ومحافظ نينوى، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين.