محافظ نينوى يطالب بتطبيق اتفاقية سنجار

أربيل (كوردستان 24)- صرح محافظ نينوى نجم الجبوري لكوردستان24 " أنه مضى وقت طويل على توقيع اتفاقية شنكال (سنجار) دون تنفيذ البنود الاساسية للاتفاقية وهذا يتطلب من حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية السعي عمليا الى تطبيق الاتفاقية.

وقال محافظ نينوى" على الرغم من مرور وقت طويل على عدم حل مشكلة شنكال من خلال عدم تطبيق الاتفاقية وعدم تنفيذ النقاط الاساسية في الاتفاق لهذا يستوجب الان على الطرفين حكومة الاقليم وحكومة بغداد عدم اضاعة الوقت والتوجه الى خطوات عملية لتنفيذ الاتفاقية من خلال تطبيع الاوضاع في منطقة سنجار".

وأضاف نجم الجبوري : قضاء شنكال الان بحاجة الى خدمات ضرورية وهنالك اطراف لاتريد للقضاء استقرار الاوضاع واستتباب الامن لذا على اقليم كوردستان وحكومة بغداد التعاون في هذا المجال والاسراع في تطبيق الاتفاقية وتفويت الفرصة لجهات خارجية تريد التدخل في شؤون سنجار.