أردوغان يتسلم دعوة من الكاظمي لحضور قمة دول الجوار ببغداد

أربيل (كوردستان 24)- قال وزارة الخارجية العراقية ان الوزير فؤاد حسين سلم سلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لحضور قمة دول الجوار التي ستعقد في بغداد.

وذكر بيان للوزارة ان فؤاد حسين سلم الرئيس التركي رسالة دعوة من الكاظمي لحضور اجتماع القمة المزمع انعقادها في بغداد نهاية الشهر الجاري على مستوى القادة لدول جوار العراق، وذلك خلال لقاء حسين بأردوغان في انقرة.

وبحسب البيان فإن "حسين بحث مع أردوغان مجموعة قضايا تتصل بالعلاقات الثنائية والوضع في المنطقة".