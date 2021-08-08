سیاسة

تايمز البريطانية: بايدن يرسل قاذفات استراتيجية لقصف مواقع طالبان

يأتي ذلك على خلفية تقارير عن سيطرة «طالبان» في الأيام الأخيرة على مدينتي زرنج وشبرغان
author_image آريان ابراهيم شوكت
تايمز البريطانية: بايدن يرسل قاذفات استراتيجية لقصف مواقع طالبان
تايمز البريطانية: بايدن يرسل قاذفات استراتيجية لقصف مواقع طالبان
الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24)- أشارت وسائل إعلام دولية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بإرسال قاذفات استراتيجية من طراز “بي-52” وطائرات ثقيلة من طراز “لوكهيد إيه سي-130” لقصف مواقع حركة “طالبان” في أفغانستان.

ونقلت صحيفة “تايمز” البريطانية يوم السبت 7 آب (أغسطس) 2021 عن مصادر دفاعية أمريكية تأكيدها أن هذه الطائرات الحربية تقصف مواقع “طالبان” حول مدينتي قندهار وهراة ومركز ولاية هلمند مدينة لشكركاه، وذلك في مسعى لمنع سقوط هذه المدن في قبضة المسلحين.
وأوضحت مصادر الصحيفة أن طائرات «بي-52» التي لم يتم الكشف عن عددها تقلع من قاعدة العديد في قطر لاستهداف مواقع طالبان.

ويأتي ذلك على خلفية تقارير عن سيطرة «طالبان» في الأيام الأخيرة على مدينتي زرنج وشبرغان، مركزي ولايتي نيمروز وجوزجان.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف