تايمز البريطانية: بايدن يرسل قاذفات استراتيجية لقصف مواقع طالبان

أربيل (كوردستان 24)- أشارت وسائل إعلام دولية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بإرسال قاذفات استراتيجية من طراز “بي-52” وطائرات ثقيلة من طراز “لوكهيد إيه سي-130” لقصف مواقع حركة “طالبان” في أفغانستان.

ونقلت صحيفة “تايمز” البريطانية يوم السبت 7 آب (أغسطس) 2021 عن مصادر دفاعية أمريكية تأكيدها أن هذه الطائرات الحربية تقصف مواقع “طالبان” حول مدينتي قندهار وهراة ومركز ولاية هلمند مدينة لشكركاه، وذلك في مسعى لمنع سقوط هذه المدن في قبضة المسلحين.

وأوضحت مصادر الصحيفة أن طائرات «بي-52» التي لم يتم الكشف عن عددها تقلع من قاعدة العديد في قطر لاستهداف مواقع طالبان.

ويأتي ذلك على خلفية تقارير عن سيطرة «طالبان» في الأيام الأخيرة على مدينتي زرنج وشبرغان، مركزي ولايتي نيمروز وجوزجان.