سیاسة

عبوة ناسفة تستهدف خط لنقل الطاقة في نينوى

تسبب بضعف في تجهيز الطاقة الكهربائية في عموم محافظة نينوى
author_image آريان ابراهيم شوكت
عبوة ناسفة تستهدف خط لنقل الطاقة في نينوى
عبوة ناسفة تستهدف خط لنقل الطاقة في نينوى
العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية، اليوم الأحد،8 آب (أغسطس) 2021 عن توقف خط لنقل الطاقة في مدينة الموصل نتيجة تعرضه لعمل تخريبي.

وذكر بيان للشركة العامة، أن "خط شرق الموصل- سد الموصل جهد 400 ك.ف توقف نتيجة تعرضه الى عمل تخريبي، من خلال تفجير عبوة ناسفة على البرج المرقم (23) نوع (XYB) ؛ ما أدى الى سقوطه وحدوث تقطع في الأسلاك في منطقة السلامية قرب قرية الكصر محافظة نينوى"، مبيناً أن "ذلك تسبب بضعف في تجهيز الطاقة الكهربائية في عموم محافظة نينوى".

وأضاف، أن "الملاكات الهندسية والفنية في فرق صيانة الخطوط شبكة نينوى وبالتعاون مع الجيش العراقي وشرطة الكهرباء والجهد الهندسي شرعت الى مكان الحادث وباشرت بالعمل على إعادة تشييد البرج الساقط وتصليح الاضرار واعادة تسليك الخط واعادته للخدمة بأسرع وقت".

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