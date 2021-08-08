ریاضة

برشلونة: ميسي يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم

author_image سوار أحمد
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
کوردستان ميسي برشلونة مؤتمر صحفي

أربيل (كوردستان 24)- أعلن نادي برشلونة، أن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، سيعقد مؤتمرا صحفيا، ظهر اليوم الأحد، بعد إعلان رحيله رسميا عن الفريق الكتالوني.

وذكر برشلونة في بيان ان المؤتمر سيُعقد في ملعب الفريق "كامب نو"، في الساعة الـ12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، الـ13 بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المنتظر أن يودع ميسي جماهير برشلونة، قبل خوض تجربة جديدة في مسيرته الحافلة، وذلك بعد أن تم إعلان مغادرته لبرشلونة رسميا منذ ايام.

وأعلن نادي برشلونة الإسباني يوم الخميس، على موقعه الرسمي ان اللاعب الارجنتيني ونجم الفريق ليونيل ميسي لن يواصل التجربة معه وسيغادر بعد 17 سنة أمضاها داخل أسواره. 

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