أربيل ... اعادة تأهيل وتشغيل مشروع ماء إفراز 3

أربيل (كوردستان 24)- في تصريح صحفي, قال مدير عام ماء ومجاري اقليم كوردستان, المهندس آري محمد " بعد قطع المياه اضطراريا لمدة عدة ايام, عن المواطنين في بعض أحياء مدينة اربيل, بسبب تلوث مناسيب المياه في نهر الزاب الكبير, وتحول لون المياه النظيفة الى اللون الداكن,

تمكن الكادر المتخصص, في مديرية ماء أربيل, من معالجة الموقف واعادة تشغيل, مشروع ماء افراز 3 وضخ الماء النظيف, من جديد بصورة طبيعية الى أحياء اربيل, وباعادة تشغيل مشروع ماء افراز 3 يتم, توفير المياه الصالحة للشرب لنسبة 80% من اهالي مدينة أربيل".

واضاف آري محمد قائلا" أما بخصوص, اعادة تشغيل مشروع ماء افراز ( 1و2) في أربيل, فنطمئن المواطنين, انه في خلال الساعات القليلة القادمة, سيتم تشغيل المشروعين وتوصيل المياه النظيفة لبقية احياء مدينة اربيل"

وتعتمد مدينة أربيل على المياه الجوفية بنسبة تصل إلى 65 في بالمئة لتغطية الطلب على مياه الشرب، فيما تحصل على الباقي من الينابيع والأنهار الجارية.

ويواجه إقليم كوردستان هذا العام موجة جفاف مع تراجع مناسيب الأنهار والسدود والمياه الجوفية، بعد أن انخفض معدل تساقط الأمطار على نحو غير مسبوق منذ عقود.