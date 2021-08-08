أربيل تطلق حملة وطنية لتطعيم المتقاعدين ضد كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت السلطات الصحية في أربيل الأحد حملة تحصين وطنية لتطعيم المتقاعدين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال مدير عام صحة أربيل دلوفان جلال في مؤتمر صحفي عقده في المدينة إن "هذه الحملة انطلقت بناء على مقترح قدمه محافظ اربيل أوميد خوشناو".

وأضاف أنه تم تخصيص 100 جرعة لمن سجلوا أسمائهم لتلقي الجرعة الأولى، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذه العملية ستستمر.

وتابع جلال "كما خصصنا مركزاً صحياً خاصاً لتقديم اللقاحات لكبار السن والمتقاعدين خاصة لمن يعانون من الأمراض المزمنة".

هذا وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو في المؤتمر الصحفي إن "الهدف من هذه الحملة هو استهداف كبار السن المتقاعدين الذين لا يمكنهم زيارة مراكز التطعيم بسبب ظروفهم الصحية".

وأعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان عن 2380 إصابة جديدة و21 حالة وفاة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبهذا يرتفع العدد إجمالي الإصابات إلى 253458 إصابة مؤكدة، منها 4932 حالة وفاة منذ آذار مارس 2020.