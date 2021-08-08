قوات البيشمركة تساعد السكان لإنعاش "شريان خانقين"

أربيل (كوردستان 24)- شاركت قوات البيشمركة في حملة لإزالة الأعشاب من نهر الوند في مدينة خانقين المتنازع عليها بمحافظة ديالى.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أجلت وزارة الزراعة والموارد المائية عملية إزالة النباتات والأعشاب البرية من النهر وسط مخاوف من الجفاف.

وبحسب عضو لجنة العمل التعاوني في خانقين سلام عبد الله فإن قوة من مقر الإسناد الثاني للبيشمركة المرابط قرب نهر الوند شاركت الأهالي في الحملة الشعبية لتنظيف نهر الوند من الأدغال والحشائش الكثيفة وأعادته الى جماليته.

وأكد عبد الله استمرار الحملة الشعبية لتنظيف النهر لليوم الثاني على التوالي وسط مشاركة واسعة حققت نتائج إيجابية وخطوات كبيرة في عمليات التنظيف.

واعتبر عبد الله الحملة الشعبية لتطهير نهر الوند، الذي يعد شريان خانقين، رسالة احتجاج الى الجهات المعنية بسبب القصور والتباطؤ في تطهير نهر الوند والحفاظ على جماليته رغم الأزمة المائية الخانقة.

ولفت إلى أن "مطالب التطهير والكري أطلقت منذ فترات طويلة دون اتخاذ أي خطوات جادة من قبل الجهات المسؤولة"، حسبما نقل عنه موقع "شفق نيوز" الإخباري.

ولطالما اشتكى الجمهور من تأخر أعمال التنظيف في نهر الوند البالغ طوله 150 كيلومتراً والذي ينبع من جبال زاكروس ثم ينساب غرباً في محافظة كرمانشاه ويمر بِمدُن قصر شيرين ثم يتجه غرباً فيدخل مدينة خانقين ليصب في نهر ديالى الذي يصب بدوره في دجلة.