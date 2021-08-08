سیاسة

مفوضية دهوك تعلن جاهزيتها لـ"انتخابات تشرين"

افتتاح 292 مركزاً للتصويت الخاص والعام إضافة إلى 32 مركزاً خاصاً باقتراع النازحين وذلك على مستوى محافظة دهوك
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کوردستان انتخابات تشرين كوردستان العراق مفوضية دهوك

أربيل (كوردستان 24)- قال مكتب دهوك لمفوضية الانتخابات الأحد إنه أنهى استعداداته الفنية تمهيداً للانتخابات النيابية المبكرة في العراق.

وقال مدير المكتب خالد عباس في مؤتمر صحفي عقده في دهوك إن مكتبه أجرى عدة "اختبارات فنية" على أجهزة التصويت الخاصة بالاقتراع.

وأشار إلى أن المفوضية ستجري فحوصاً أخرى للأجهزة قبل الانتخابات.

وأكد عباس افتتاح 292 مركزاً للتصويت الخاص والعام إضافة إلى 32 مركزاً خاصاً باقتراع النازحين وذلك على مستوى محافظة دهوك.

ويبلغ عدد الناخبين للتصويت العام في دهوك 778 ألف ناخب إضافة إلى 51 ألف ناخب للتصويت الخاص و70 ألف ناخب من النازحين.

وقال عباس إن عملية توزيع بطاقات الناخبين مستمرة.

كذلك حث مدير مكتب دهوك التابع لمفوضية الانتخابات العراقية جميع المواطنين على استلام بطاقاتهم للمشاركة في العملية الانتخابية.

وقرر العراق إجراء الانتخابات التشريعية في 10 من تشرين الأول أكتوبر المقبل بعد أن كان قد قرر، في بادئ الأمر، إجراءها في حزيران يونيو 2020.

 

 

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