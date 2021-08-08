مسرور بارزاني يدعو أحزاب كوردستان لتعزيز تعاونها دفاعاً عن الحقوق الدستورية

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الأحد القوى والأحزاب الكوردستانية لتعزيز تعاونها المشترك للدفاع عن الحقوق الدستورية لشعب الإقليم.

وجاءت دعوة مسرور بارزاني في برقية تهنئة بعثها إلى الأمين العام للحزب الديمقراطي الاشتراكي الكوردستاني محمد حاجي محمود في الذكرى السنوية لتأسيس حزبه.

وقال مسرور بارزاني في تهنئته النصية إلى حاجي محمود "بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لتأسيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي الكوردستاني، أتقدم بأحر التهاني إلى جنابكم الموقر والى قيادة وأعضاء حزبكم المناضل وأنصاره، متمنين لكم التوفيق".

وتابع "يحدوني الأمل بأن تسهم هذه الذكرى في تعزيز التنسيق والتعاون بين القوى والأطراف الكوردستانية من أجل حماية منجزاتنا الوطنية والدفاع عنها وعن حقوقنا الدستورية والبرنامج الإصلاحي لحكومة إقليم كوردستان".

وتأسس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني عام 1976، وتناوبت على قيادته شخصيات وطنية عديدة وآخرها محمد حاجي محمود الذي يشغل منصبه منذ عام 1992.