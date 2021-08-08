الموت يغيب رئيس اتحاد الجمعيات الكوردية في الاتحاد السوفيتي السابق

أربيل (كوردستان 24)- أُعلن في كازاخستان الأحد عن وفاة كنياز إبراهيم ميرزوييف رئيس اتحاد الجمعيات الكوردية في الاتحاد السوفيتي السابق عن عمر ناهز 74 عاماً بعد صراع مع المرض.

وكان ميرزوييف يترأس اتحاد الكورد في كازاخستان، حيث توجه مع عائلته إليها للعيش في مدينة "ألماتي" العاصمة القديمة لجمهورية كازاخستان.

والراحل من مواليد أرمينيا عام 1947، وحائز على شهادة الدكتوراه في الأدب الكوردي وهو عالم لغويّ في اللسانيات، كما في سيرته الذاتية.

وميرزوييف كان أديباً له الدور المهم في الارتقاء بالثقافة الكوردية في أرمينيا وكازاخستان وله أكثر من 55 كتاباً في الآداب واللغات الشرقية والأدب المقارن وبخاصة مقارنة الأدب الكوردي بالآداب الشرقية.

وشغل الراحل عدداً من المناصب العلمية والحكومية، منها رئيس جامعة ألماتي ورئيس قسم الآداب الشرقية ونائب رئيس جمهورية كازاخستان ورئيس جمعية بربانگ الكوردية في كازاخستان.

وآخر ما تولاه ميرزوييف عندما شغل منصب كونفدراسيون الجالية الكوردية، وكان يتردد على ألمانيا لإجراء التحاليل الطبية وتلقي العلاج.