سیاسة

الموت يغيب رئيس اتحاد الجمعيات الكوردية في الاتحاد السوفيتي السابق

الراحل من مواليد أرمينيا عام 1947، وحائز على شهادة الدكتوراه في الأدب الكوردي وهو عالم لغويّ في اللسانيات، كما في سيرته الذاتية
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کوردستان كنياز إبراهيم ميرزوييف

أربيل (كوردستان 24)- أُعلن في كازاخستان الأحد عن وفاة كنياز إبراهيم ميرزوييف رئيس اتحاد الجمعيات الكوردية في الاتحاد السوفيتي السابق عن عمر ناهز 74 عاماً بعد صراع مع المرض.

وكان ميرزوييف يترأس اتحاد الكورد في كازاخستان، حيث توجه مع عائلته إليها للعيش في مدينة "ألماتي" العاصمة القديمة لجمهورية كازاخستان.

والراحل من مواليد أرمينيا عام 1947، وحائز على شهادة الدكتوراه في الأدب الكوردي وهو عالم لغويّ في اللسانيات، كما في سيرته الذاتية.

وميرزوييف كان أديباً له الدور المهم في الارتقاء بالثقافة الكوردية في أرمينيا وكازاخستان وله أكثر من 55 كتاباً في الآداب واللغات الشرقية والأدب المقارن وبخاصة مقارنة الأدب الكوردي بالآداب الشرقية.

وشغل الراحل عدداً من المناصب العلمية والحكومية، منها رئيس جامعة ألماتي ورئيس قسم الآداب الشرقية ونائب رئيس جمهورية كازاخستان ورئيس جمعية بربانگ الكوردية في كازاخستان.

وآخر ما تولاه ميرزوييف عندما شغل منصب كونفدراسيون الجالية الكوردية، وكان يتردد على ألمانيا لإجراء التحاليل الطبية وتلقي العلاج.

پرۆفیسۆر د. كنیاز ئیبراهیم میرۆزۆیێڤ و یاوه‌رانی له‌ كاتی سه‌ردانیان بۆ كوردستان24
پرۆفیسۆر د. كنیاز ئیبراهیم میرۆزۆیێڤ
پرۆفیسۆر د. كنیاز ئیبراهیم میرۆزۆیێڤ و هاوسه‌ره‌كه‌ی
مه‌سرور بارزانی، سه‌رۆكی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان و پرۆفیسۆر د. كنیاز ئیبراهیم میرۆزۆیێڤ
پرۆفیسۆر د. كنیاز ئیبراهیم میرۆزۆیێڤ و دوو هاوكاری
د. كنیاز ئیبراهیم له‌ (1ی ئایار/ مایۆی 1947) له‌ كۆماری ئه‌رمینیا له‌دایكبووه‌ و ئه‌مڕۆ له‌ كازاخستان كۆچی دواییكرد
پرۆفیسۆر د. كنیاز ئیبراهیم میرۆزۆیێڤ و دایكی

 

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