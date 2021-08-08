صحة وبیئة

العراق يتلقى "الوجبة الأكبر" من لقاحات كورونا

لا يزال العراق يكافح ذروة الموجة الثالثة من تفشي المرض
author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان كورونا العراق

أربيل (كوردستان 24) - أعلنت وزارة الصحة العراقية الأحد عن وصول مليوني جرعة من لقاحي فايزر وسينوفارم المضادين لفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، إن دفعة اللقاحات التي تلقاها العراق هي "أعلى كميات مستلمة خلال يوم واحد".

وبحسب الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) فإن الجرعات التي استلمها العراق هي "من مناشئ عالمية رصينة".

وقالت إنه سيتم توزيع الشحنة لكافة المنافذ التلقيحية في بغداد وعموم المحافظات بما في ذلك إقليم كوردستان والنازحين، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن "جميع اللقاحات آمنة وفعالة".

هذا وأعلنت وزارة الصحة العراقية في أحدث تقرير لها عن تسجيل 8346 إصابة جديدة و57 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للحالات لغاية الآن إلى 1712709 إصابة مؤكدة، بما في ذلك 19203 حالة وفاة في جميع أنحاء العراق.

ولا يزال العراق يكافح ذروة الموجة الثالثة من تفشي المرض، في وقت حذرت فيه وزارة الصحة من أن الوضع الصحي قد يخرج عن السيطرة.

 

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