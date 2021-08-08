سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان ينعى رحيل البروفيسور كنياز إبراهيم ميرزوييف

أُعلن في وقت سابق من اليوم عن وفاة ميرزوييف (74 عاماً) بعد صراع مع المرض بمدينة ألماتي في كازاخستان التي كان يعيش فيها
author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان إقليم كوردستان مسرور بارزاني كنياز إبراهيم ميرزوييف

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الأحد برقية تعزية في وفاة رئيس اتحاد الجمعيات الكوردية في الاتحاد السوفيتي السابق البروفيسور كنياز إبراهيم ميرزوييف.

وأُعلن في وقت سابق من اليوم عن وفاة ميرزوييف (74 عاماً) بعد صراع مع المرض بمدينة ألماتي في كازاخستان التي كان يعيش فيها.

وقال مسرور بارزاني في برقيته التي وجهها إلى أسرة الراحل "ببالغ الحزن والأسى، تلقيت نبأ رحيل البروفيسور كنياز إبراهيم ميرزوييف، رئيس اتحاد أبناء الجالية الكوردية".

وتابع "لقد كان البروفيسور كنياز شخصية وطنية معروفة وكاتباً ومفكراً وقد خدم الثقافة واللغة والأدب الكوردي كثيراً".

واختتم رئيس الحكومة برقيته بالقول "أتقدم بخالص التعازي إلى أسرته وأقاربه وزملائه وأشاطرهم أحزانهم، سائلاً المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان".

 

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