أسعار مرتفعة وكميات أقل.. الجفاف يعصف بموسم القمح في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن إقليم كوردستان عن انتهاء عملية تسويق القمح للموسم الحالي الذي واجه جملة من التحديات وعلى رأسها الجفاف.

وتسلمت الصوامع (السايلوهات) في إقليم كوردستان، طيلة الأسابيع الماضية، أقل من الكمية التي حددتها الحكومة الاتحادية لمزارعي الإقليم.

ومن المزمع صرف خمسة مليارات دينار للمزارعين والفلاحين من خلال المصارف في الإقليم وذلك كدفعة أولى لقاء القمح الذي تم تسويقه لهذا الموسم.

وفي أربيل، يتم بيع القمح- الذي لم تستلمه الصوامع- في أسواق القمح، حسبما يقول حاجي يوسف محمد الذي يزاول الزراعة على مدى 30 عاماً.

ويقول حاجي يوسف لكوردستان 24 إن "محصول القمح لهذا الموسم أقل مما كان عليه في السنوات السابقة، وأسعاره آخذة في الارتفاع".

وتابع "كذلك جودة القمح لهذا الموسم لم تكن كما في السنوات المنصرمة".

وأشار إلى أن سبب ذلك يعود إلى الجفاف، مؤكداً أن القمح لم يحصل على القدر الكافي من المياه مما انعكس على جودته المعهودة.

وأضاف حاجي يوسف أن "أسعار القمح لأسوأ نوعية لهذا الموسم هي أعلى بكثير من أفضل محاصيل الحبوب في السنوات السابقة".

هذا وقال مدير سايلو (صومعة) أربيل سعيد عمر لكوردستان 24 إن محصول القمح لهذا الموسم انخفض بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وأضاف أن الكمية التي تم استلامها من المزارعين والفلاحين لهذا العام بلغت 46 ألفاً و187 طناً من القمح، مؤكداً أن جودة ما تم استلامه جيدة.

وباشرت الحكومة الاتحادية باستلام القمح من صوامع إقليم كوردستان وذلك للفترة من 22 حزيران يونيو لغاية 3 آب أغسطس الجاري.

وتسلمت بغداد ما يصل إلى 125 ألف طن من سايلوهات الإقليم منها نحو 72 ألف طن في السليمانية و46 ألف طن في أربيل وأكثر من 6 آلاف طن في دهوك.

من ريناس علي