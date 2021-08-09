الفياض: سليماني ملهمنا ونتطلع لتطبيق نموذج الحرس الثوري في العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إن بلاده تدرس الاستفادة من تجربة الحرس الثوري الإيراني وفق قوانين العراق وخصوصيته.

وقال الفياض خلال لقاء عقده مع القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي في طهران "نفخر بنموذج الحرس الثوري وبخصوصية الثورة الإسلامية، واليوم نرى أن من مسؤوليتنا درس الاستفادة من تجربة الحرس وفق قوانين وخصوصية العراق".

ونقلت وكالة أنباء فارس عن الفياض قوله "لن ننسى أبداً يوم نشرت وسائل الإعلام الأمريكية خريطة العراق وهي تحترق بعد دخول داعش".

وأعرب فالح الفياض عن تقديره للدعم "الذي قدمه الشعب الإيراني والحرس الثوري للشعب العراقي في حربه ضد الإرهاب"، مشيداً بجهود الجنرال قاسم سليماني بهذا الصدد.

وأضاف أن سليماني "الملهم لتأسيس قوات الحشد الشعبي"، مشيراً إلى أن وجود هذه القوات "مدين لجهود" لسليماني وأبو مهدي المهندس.

من جانبه عبّر سلامي عن "أمله في أن يتنامى الحشد الشعبي العراقي كقوة دفاعية جهادية ذات مبادئ سامية وإيمان عميق".

وتابع سلامي في حديثه إلى الفياض "إننا في جبهة المقاومة نقف إلى جانبكم وندعمكم ونأمل أن يُنفذ قرار مجلس النواب العراقي بخروج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية".