بغداد تدرس فتح "صفحة جديدة" في الملف النفطي مع كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعرب وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، عن أمله في "فتح صفحة جديدة" من خلال الحوار لحل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل.

وأدلى عبد الجبار بهذه التعليقات خلال لقائه وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان كمال أتروشي، بحسب بيان صدر عن وزارة النفط يوم الأحد.

وقالت وزارة النفط في بيان إن عبد الجبار "رحب بالتعاون مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان واستعداد وزارته للعمل على إزالة جميع المشاكل والمعوقات الفنية والمالية حفاظاً على الثروة الوطنية التي هي ملك للشعب العراقي بحسب ما نص عليه الدستور".

وقال وزير النفط إن "الحكومة الاتحادية والوزارة تؤكدان على ضرورة التعاطي بشفافية عالية مع إدارة الثروة النفطية في عموم العراق، والعمل على حل المشاكل العالقة بالحوار وتبادل واحترام وجهات النظر مع وضع المصلحة الوطنية فوق جميع الاعتبارات".

وعبر وزير النفط عن امله في أن تسفر اللقاءات والحوارات مع الإقليم، وخصوصاً بعد تسنم الوزير أتروشي لمهامه، عن فتح "صفحة جديدة من الحوار الموضوعي الجاد لحل المشاكل العالقة".

من جانبه أكد أتروشي عن أمله في التعاون المشترك مع وزارة النفط والحكومة الاتحادية، والعمل معاً على فتح آفاق جديدة في العلاقات الثنائية نحو الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية في جميع أنحاء العراق والعمل على تطوير الحقول النفطية والغازية وإقامة المشاريع المشتركة بصورة تكاملية.

وأشار أتروشي انه قد لمس خلال اللقاء مع وزير النفط والمسؤولين في الوزارة تعاوناً وتجاوباً كبيراً لبحث وحل جميع المشاكل العالقة بين المركز والإقليم، فضلاً عن تفعيل صيغ واتفاقات جديدة تضمن التعاون لتطوير الصناعة النفطية والغازية دعماً للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.