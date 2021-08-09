سینما

تصدر خجول لـ"ذي سويسايد سكواد" في شباك التذاكر

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صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
العالم

أربيل (كوردستان 24)- تصدر فيلم الأبطال الخارقين "ذي سويسايد سكواد" شباك التذاكر في صالات السينما الأمريكية الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن بإيرادات هزيلة تقرب من 26,6 مليون دولار، وسط تزايد الإصابات مجددا بفيروس كورونا، بحسب أرقام شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

ويتولى بطولة هذا العمل، وهو تكملة لفيلم "سويسايد سكواد" الصادر سنة 2016، مرة أخرى مارغو روبي وفايولا ديفيس، لكنّ اسمين كبيرين من النسخة السابقة يغيبان عن الفيلم وهما ويل سميث وجاريد ليتو.

كما ساهم طرح الفيلم بالتزامن على منصة "اتش بي او ماكس" للبث التدفقي في الحد من إيراداته في الصالات، في ظل سعي هوليوود لاستعادة مستويات الدخل المسجلة قبل بدء جائحة كوفيد-19.

وتراجع فيلم مغامرات ديزني "جانغل كروز" الذي تصدر شباك التذاكر الأسبوع الماضي، إلى المركز الثاني محققا 15,7 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الفائت، أي أقل من نصف إيراداته قبل أسبوع.

وحل في المرتبة الثالثة فيلم "أولد" للمخرج م. نايت شيامالان مع 4,1 ملايين دولار، تبعه في المركز الرابع فيلم "بلاك ويدو" مع سكارليت جوهانسون مع 4 ملايين دولار.

وجاء في المركز الخامس فيلم "ستيلووتر" المستوحى من قضية أماندا نوكس ومن بطولة مات ديمون، مع إيرادات بلغت 2,9 مليون دولار.

وفي ما يأتي بقية الأفلام في هذا التصنيف:

6- "ذي غرين نايت" مع 2,6 مليون دولار.

7- "سبايس جام: إيه نيو ليغاسي" مع 2,5 مليون دولار.

8- "سنايك أيز" مع 1,6 مليون دولار.

9- "إسكايب روم: تورنامنت أوف تشامبينز" مع 1,3 مليون دولار.

10- "اف 9: ذي فاست ساغا" مع 1,2 مليون دولار.

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