أمن

البيشمركة ترجح اكتمال تشكيل لواءين مشتركين مع الجيش في غضون 3 أسابيع

"من المتوقع الانتهاء من تشكيلهما في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وسيتم الإعلان عن ذلك".
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کوردستان إقليم كوردستان البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- رجح قائد كبير في قوات البيشمركة، اكتمال عملية تشكيل لواءين مشتركين مع الجيش العراقي في غضون ثلاثة أسابيع.

وقال قائد المحور السادس لقوات البيشمركة سيروان بارزاني لكوردستان 24، إن الجهود لا تزال متواصلة لتشكيل اللواءين المشتركين بهدف تعزيز التنسيق المشترك لمواجهة داعش من خلال سد الفراغ الأمني مناطق التماس، مشيراً إلى أن تشكيل اللواءين "أمر حتمي".

وأضاف أن تشكيل هذين اللواءين "بات قريباً" ولم يتبق سوى بعض المسائل الفنية.

وتابع "من المتوقع الانتهاء من تشكيلهما في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وسيتم الإعلان عن ذلك".

وأشار سيروان بارزاني إلى أن تشكيل اللواءين المشتركين سيحل الكثير من المشاكل، ولا سيما الفراغات الأمنية في المناطق المتنازع عليها.

وقال إن اللواءين سيجريان دوريات مشتركة وسيتابعان الوضع عن كثب وبـ"العين المجردة" في المناطق التي تشهد نشاطاً متزايداً لداعش وخصوصاً عند جبل قره جوخ في محيط مخمور.

وأوضح أن اللواءين المشتركين سيحدان من نشاطات داعش، وسيسهمان في الحفاظ على أرواح المواطنين في تلك المناطق.

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