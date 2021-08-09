أيام لاهبة في نهاية الاسبوع وزخات مطر في المناطق الجبلية

أربيل (كوردستان 24)- توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في وزارة النقل العراقية نهاية اسبوع حارة تضرب المحافظات العراقية وبعض مناطق اقليم كوردستان بحيث تصل درجات الحرارة الى 52 درجة مئوية في بعض المدن العراقية خاصة مدينة بغداد.

وأشارت هيئة الانواء الجوية اليوم 9 آب (اغسطس) 2021 الى ان الطقس بشكل عام في المناطق الشمالية يتحول الى غائم جزئي مع فرصة تساقط زخات مطر في بعض المناطق الجبلية خاصة في الليل والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة مع تصاعد الغبار في بعض الاماكن.

وكانت الحالة الجوية لطقس هذا اليوم الاثنين 9 آب (اغسطس) 2021 في عموم العراق حسب مؤشر هيئة الانواء الجوية العراقية كالاتي: