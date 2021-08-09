صحة وبیئة

أيام لاهبة في نهاية الاسبوع وزخات مطر في المناطق الجبلية

الطقس غائم جزئي مع تساقط زخات مطر في بعض المناطق الجبلية خاصة في الليل
author_image آريان ابراهيم شوكت
أيام لاهبة في نهاية الاسبوع وزخات مطر في المناطق الجبلية
أيام لاهبة في نهاية الاسبوع وزخات مطر في المناطق الجبلية
العراق

أربيل (كوردستان 24)- توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في وزارة النقل العراقية نهاية اسبوع حارة تضرب المحافظات العراقية وبعض مناطق اقليم كوردستان بحيث تصل درجات الحرارة الى 52 درجة مئوية في بعض المدن العراقية خاصة مدينة بغداد.

وأشارت هيئة الانواء الجوية اليوم 9 آب (اغسطس) 2021 الى ان الطقس بشكل عام في المناطق الشمالية يتحول الى غائم جزئي مع فرصة تساقط زخات مطر في بعض المناطق الجبلية خاصة في الليل والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة مع تصاعد الغبار في بعض الاماكن.

وكانت الحالة الجوية لطقس هذا اليوم الاثنين 9 آب (اغسطس) 2021  في عموم العراق حسب مؤشر هيئة الانواء الجوية العراقية كالاتي:

أيام لاهبة في نهاية الاسبوع وزخات مطر في المناطق الجبلية
أيام لاهبة في نهاية الاسبوع وزخات مطر في المناطق الجبلية

 

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