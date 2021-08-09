اقتصاد

بالصور | كوردستان تشرع بإعادة إحياء "الشريان الاقتصادي" لشرق أربيل

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کوردستان إقليم كوردستان اقتصاد

أربيل (كوردستان 24)- شرعت حكومة إقليم كوردستان بإعادة تأهيل الطريق الرئيسي الذي يربط بين بلدتي بيلسان وخليفان في الضاحية الشرقية لمحافظة أربيل بهدف تسهيل الحركة المرورية وتعزيز التجارة.

والمنطقتان تمثلان شرياناً اقتصادياً مهماً يمتد عبر أربيل إلى المناطق الواقعة ضمن إدارة رابرين في محافظة السليمانية وصولاً إلى الحدود الإيرانية في ظل تبادل تجاري بمليارات الدولارات.

ويتوقع أن تستمر عملية تأهيل الطريق، الذي يبلغ طوله 24 كيلومتراً، نحو 122 يوماً وبكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 190 مليون دينار من قبل مديرية طرق وجسور أربيل.

وبمجرد الانتهاء من تأهيل الطريق، فإن الحركة المرورية ستتحسن إلى الأفضل بين المنافذ الحدودية، حسبما قاله المهندسون المشرفون على المشروع.

ولإقليم كوردستان معبر حدودي واحد مع تركيا وسبعة مع إيران بتبادل تجاري يقدر بـ8 مليارات دولار سنوياً.

 

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