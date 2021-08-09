اقتصاد

السليمانية تحتضن اعمال المعرض الوطني للصناعات العراقية

فتح الأسواق على مصراعيها أمام المستورد, وهو ما جعل أغلب المعامل والمصانع تقفل أبوابها
author_image آريان ابراهيم شوكت
السليمانية تحتضن اعمال المعرض الوطني للصناعات العراقية
السليمانية تحتضن اعمال المعرض الوطني للصناعات العراقية
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بمشاركة 45 شركة عراقية مختصة بالصناعات, ومستثمرين في القطاع الخاص وعدد من المخترعين.

تحتضن مدينة السليمانية ثاني كبرى محافظات اقليم كوردستان غدا الثلاثاء 10 آب (أغسطس) 2021 في تمام الساعة 11 صباحاً ، معرض السليمانية الدولي الذي يستمر أربعة ايام بمشاركة واسعة من قبل القطاع الصناعي الحكومي والخاص، لهدف تطوير الصناعة العراقية وفتح أبواب الاستثمار.

وأوضحت مديرة شركة الصقر الذهبي المنظمة للمعرض، أزهار الجنابي ، أن "وضع القطاع الصناعي العراقي الحكومي متعثر بسبب تدخل الوضع السياسي فيه وتدخل أجندات خارجية تعطل نموه, فضلاً عن فتح الأسواق على مصراعيها أمام المستورد, وهو ما جعل أغلب المعامل والمصانع العراقية تقفل أبوابها".،

وأشارت الجنابي إلى أن "القطاع الصناعي الوطني، يحتاج إلى إعادة نظر ودعم من قبل الحكومة، ووضع آلية حقيقية من فرض ضرائب على السلع المستوردة"

بدوره، قال مدير العلاقات في معرض السليمانية الدولي، شوقي عمر، إن " المعرض قُسم إلى جناحين بسبب تزامن المعرضين في آن واحد, حيث يصل عدد الشركات إلى 100 شركة في الجناحين, وهي فرصة أخرى لتبادل الخبرات والمعلومات من كافة القطاعات الصناعية والتجارية المختلفة الكبيرة منها والصغيرة،إضافة إلى إيجاد سوق للمنتج المحلي بين مستثمري الداخل والخارج الذي يصل إلى 150 مستثمراً ورجل أعمال، وأمام أنظار عدد من القنصليات والسفارات الأجنبية".

 

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