لجنة دولية مختصة بالمناخ تحذر من حرارة مميتة في العالم

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت لجنة المناخ التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين،9 آب (اغسطس) 2021 تحذيرا شديد اللهجة، موضحة إلى أن العالم قريب بشكل خطير من ارتفاع درجات الحرارة، وأن اللوم يقع على عاتق البشرية بشكل لا لبس فيه.

وحذر العلماء في تقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، من أن "مستويات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي مرتفعة بما يكفي لضمان اضطراب المناخ لعقود إن لم يكن لقرون".



هذا بالإضافة إلى "موجات الحرارة المميتة والأعاصير القوية والظروف الجوية المتطرفة الأخرى التي تحدث الآن ومن المرجح أن تصبح أكثر حدة". ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التقرير بأنه "رمز أحمر للبشرية"، داعيا إلى "وضع حد فوري لطاقة الفحم وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى عالية التلوث".



وقال غوتيريش في بيان: "أجراس الإنذار تصم الآذان..يجب أن يكون هذا التقرير بمثابة ناقوس الموت للفحم والوقود الأحفوري، قبل أن يدمروا كوكبنا". ويأتي تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ قبل ثلاثة أشهر فقط من مؤتمر كبير للأمم المتحدة بشأن المناخ في غلاسكو باسكتلندا، حيث ستكون الدول تحت ضغط للتعهد باتخاذ إجراءات مناخية طموحة وتمويل كبير.



وأفاد التقرير بأنه "ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية وسريعة وواسعة النطاق لتقليل الانبعاثات، فمن المحتمل أن يتجاوز متوسط درجة الحرارة العالمية عتبة الاحترار البالغة 1.5 درجة مئوية خلال العشرين عاما القادمة".