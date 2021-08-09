سیاسة

الرئيس بارزاني يستقبل السفير البريطاني في العراق

ثمن السفير البريطاني بشكل ايجابي التعاون القائم بين قوات البيشمركة والقوات العراقية
author_image آريان ابراهيم شوكت
الرئيس بارزاني يستقبل السفير البريطاني في العراق
الرئيس بارزاني يستقبل السفير البريطاني في العراق
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الاثنين 9 آب (اغسطس) 2021 في صلاح الدين السفير البريطاني الجديد لدى العراق مارك بريسونن ريجاردسون والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث الاوضاع السياسية وآخر المستجدات الامنية والسياسية على الساحة العراقية والتحديات التي تواجه الانتخابات العراقية المقبلة والعملية السياسية بشكل عام.

وخلال اللقاء اعرب السفير البريطاني عن تقديره لجهود توحيد صفوف قوات البيشمركة وتنفيذ الاصلاحات وتفعيل دور قوات البيشمركة أكثر كما ثمن السفير البريطاني بشكل ايجابي التعاون القائم بين قوات البيشمركة والقوات العراقية.

 كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين اقليم كوردستان وبريطانيا وعدد من القضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك واعرب الرئيس بارزاني عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للسفير البريطاني في آداء مهام عمله الجديد.

الرئيس بارزاني يستقبل السفير البريطاني في العراق
الرئيس بارزاني يستقبل السفير البريطاني في العراق

 

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