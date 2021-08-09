ظاهرة الدراجات النارية: موت متحرك يجوب الشوارع بلا رخصة

أربيل (كوردستان 24)- تعمل المديرية العامة للمرور, في اقليم كوردستان لوضع حد لمخالفات, وحوادث الدراجات النارية الموجودة, في الاقليم والتي تفتقد الى الاوليات القانونية.

وحسب احصائية مديرية مرور السليمانية, فان نسبة 90% من الدراجات النارية الموجودة, في المحافظة بلا رخصة قانونية وغير مسجلة في دوائر المرور.

وحسب معلومات كودرستان24 فقد تم ادخال, هذه الاعداد الهائلة من الدراجات النارية, الى اقليم كوردستان بطريقة غير شرعية, وغير رسمية عبر المنافذ الحدودية.

وحسب الاحصائيات الصادرة, عن مديرية مرور محافظة السليمانية, فان الدراجات النارية وبنسبة 50% باتت اليومَ عاملا أساسيًا, في التسبب بالحوادث المرورية, والتي يلاحظ على سواقها قيادتها بتهور كبير في الشوارع, وداخل الاحياء ما يسبب حوادث ماساوية كثيرة.

وفي هذا الصدد, قالت المقدم المروري شهلاء محمود, في مديرية مرور السليمانية لكوردستان24 " نستطيع القول ان نسبة 90% من الدراجات النارية الموجودة, في المحافظة بلا رخصة وأوراق قانونية, وغير مسجلة رسميا في دوائر المرور, ويتم ادخالها عن طريق المنافذ الحدودية, وسبق أن خاطبا المديرية العامة لمرور الاقليم, عبر المكاتبات الرسمية لوضع حد لظاهرة الدراجات النارية, التي تجوب الشوارع بلا رخصة ومستمسكات رسمية ".

جدير بالذكر ان المديرية العامة لمرور اقليم كوردستان, قد وضعت شروطا وضوابط قانونية خاصة, لمستخدمي الدراجات النارية ومنها وجود مستمسكات رسمية, لحيازة الدراجة اضافة الى رخصة السياقة واستخدام وسائل السلامة الخاصة, أثناء قيادة الدراجة النارية.