قريبا: مصطفى الكاظمي في موسكو

أربيل (كوردستان 24)- رجح مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي، حسين علاوي، اليوم الاثنين 9آب (اغسطس) 2021 أن يجري رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، زيارة إلى العاصمة موسكو في المستقبل القريب.

وأوضح علاوي قائلا: "روسيا واحدة من الدول الكبرى، والتي تشكل المعادلة السياسية الدولية، واعتقد أن رئيس الوزراء سيزور موسكو قريبا مثلما زار الدول الكبرى لإرسال رسالة اطمئنان إلى العالم بأكمله بغض النظر عن العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية والعلاقة مع الغرب والشرق".

مضيفا، أن القضية ذات بعد سياسي، معتقدا أنه من الحكمة أن تكون هناك توجهات لزيارة موسكو، لأن العراق في مرحلة بعث رسائل اطمئنان للمنطقة والعالم على أنه بدء يستعيد دوره الإقليمي والعربي والدولي في خفض التوازنات وأيضا التنسيق مع الدول الإقليمية لغرض تجنيب المنطقة المزيد من الصراعات والمشاكل السياسية والاقتصادية.

وأكمل علاوي بقوله: " لذلك اعتقد أن التفكير بزيارة رئيس الوزراء العراقي، الكاظمي إلى موسكو واردة جدا ضمن توجهات الحكومة واستراتيجياتها وهذا ما تقرره ويقرره رئيس الحكومة".

وأختتم مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي: " أعتقد أن رئيس الحكومة العراقي أراد أن يبعث رسائل اطمئنان إلى المنطقة والعالم أن العراق بلد يحتفظ بسيادته وقراراته السياسية ومواقف تنطلق من مسار مصالحه، والانفتاح على روسيا والصين والمنطقة، سواء كانت السعودية أو إيران تقررها الحكومة ضمن سياستها واستراتيجيها أو رؤيتها، للتأكيد على أن العراق أصبح يمثل قطب محوري داخل المنطقة يساعد المنطقة على تجنب الصراعات والمشاكل".

المصدر: سبوتنيك