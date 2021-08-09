صحة وبیئة

وزير الزراعة والغابات التركي: سيطرنا على كل حرائق الغابات

لم تتم السيطرة بعد على حريقي ميلاس وكويجاغيز
author_image آريان ابراهيم شوكت
وزير الزراعة والغابات التركي: سيطرنا على كل حرائق الغابات
وزير الزراعة والغابات التركي: سيطرنا على كل حرائق الغابات
ترکیا

أربيل (كوردستان 24)- في تغريدة له على تويتر أعلن وزير الزراعة والغابات التركي، بكر باكدميرلي، اليوم الاثنين،9 آب (أغسطس) 2021 السيطرة على كافة حرائق الغابات في تركيا، باستثناء موقعين.

وقال الوزير التركي" لم تتم السيطرة بعد على حريقي ميلاس وكويجاغيز, بولاية موغلا بغرب البلاد." وأثنى وزير الزراعة والغابات التركي على الجهود التي يبذلها رجال الإطفاء براَ وجوا للسيطرة على الحريقين.

وطالت حرائق الغابات عدة ولايات بجنوب وجنوب غرب تركيا، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا تلك الحرائق 6 وفيات وعشرات الإصابات، منذ 28 يوليو الماضي، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.

 

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