صحة وبیئة

اقليم كوردستان يسجل 2543 اصابة جديدة بكورونا

author_image سوار أحمد
کوردستان كورونا وزارة الصحة اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان اليوم الاثنين، تسجيل 2543 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتوزعت معظم الإصابات الجديدة في السليمانية وأربيل ودهوك على الترتيب.

وتماثلت 736 حالة للشفاء، فيما تركزت معظم حالات الشفاء في اربيل والسليمانية ودهوك.

واكدت الوزارة تسجيل 19 حالة وفاة، 6 منها في اربيل و5 في السليمانية و6 في دهوك وحالة في حلبجة وحالة في كرميان.

وبلغ العدد الكلي للإصابات 256001، شفي منها 206226، فيما توفي حتى الآن 4951 حالة.

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