اقليم كوردستان: تنظيم عمل الشركات الامنية

أربيل (كوردستان 24)- بعد اجتماعه مع لجنة الداخلية والامن, في برلمان كوردستان, قال وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان, ريبر أحمد في مؤتمر صحفي, ان مشروع قرار تنظيم عمل الشركات الامنية في كوردستان, يوفر فرص العمل للعديد من فئات الشباب, مضيفا ان هنالك 68 شركة امنية تعمل في اقليم كوردستان, وحسب القانون الجديد, لايمكن للموظف الحكومي العمل في الشركات الامنية, وعلى الشركات الامنية الالتزام بمشروع القانون, الذي سيصدر قريبا.

وتابع وزير الداخلية" في الكابنة التاسعة لحكومة الاقليم, تم اعطاء الاهمية لتنظيم عمل الشركات الامنية, ففي السابق لم يكن عمل الشركات الامنية من الناحية الامنية والقانونية والادارية منظما بالمستوى المطلوب"

ومن جهة أخرى, وبخصوص الحالة الوبائية لانتشار فيروس كورونا في اقليم كوردستان, قال ريبر احمد " إن حكومة الاقليم فعلت مابوسعها, للالتزام بالاجراءات الوقائية وحماية المواطنين, من الوباء ومن الطبيعي في حالة عدم التزام المواطنين بالاجراءات الصحية, فان اعداد الاصابات بالمرض سوف تتزايد, ونظطر الى اتخاذ اجراءات أكثر تشددا من السابق"