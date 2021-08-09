الإتحاد الأوروبي يراقب الانتخابات العراقية وبغداد تعلن الشروط

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الاثنين، توقيع اتفاق مع الإتحاد الأوروبي يؤمّن وصول مراقبيه لمكاتب الاقتراع ومراكز عدّ الاصوات لانتخاباته المبكرة، في وقت اعلنت فيه بغداد شروط المراقبة.

وقالت الخارجية في بيان ان مقرها في بغداد شهد مراسم توقيع صيغة الترتيب الإداري بين العراق والاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات المبكرة المقررة في العاشر من تشرين الأول اكتوبر المقبل.

ويقضي الاتفاق برصد البعثة لمجريات العملية الانتخابية بحياد تام وموضوعي واستقلال في ألاداء واحترام الراصدين لاحكام مدونة السلوك الخاصة بالراصدين وبالمقابل توفر المؤسسات العراقية للبعثة أي مساعدة مطلوبة لتنفيذ التكليف الخاص للبعثة.