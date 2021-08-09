صحة وبیئة

هاجس كورونا.. منظمة الطيران المدني الايراني تعتبر 42 دولة (عالية المخاطر )

قائمة تضم 42 دولة منها 6 عربية
author_image آريان ابراهيم شوكت
هاجس كورونا.. منظمة الطيران المدني الايراني تعتبر 42 دولة (عالية المخاطر )
هاجس كورونا.. منظمة الطيران المدني الايراني تعتبر 42 دولة (عالية المخاطر )
إيران

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية، محمد حسن ذي بخش، في بيان اليوم الاثنين،9 آب (أغسطس) 2021 إن قائمة الدول عالية المخاطر الـ 42 والتي يتوجب على المسافرين القادمين منها برحلات مباشرة أو غير مباشرة، الخضوع لفحص فيروس كورونا عند الوصول إلى إيران،

بجانب حملهم شهادة فحص سلبية النتيجة، هي: مصر، وسوريا، وعمان، والكويت، وتونس، والسودان، وأندورا، والارجنتين، وبوتسوانا، وبوليفيا، وشيلي، وكولمبيا، وكوستاريكا، وكوبا، وقبرص، والإكوادور، واستونيا، وفيجي، وجورجيا، والهند، وإندونيسيا، وليسوتو، ومالاوي، وماليزيا، ومنغوليا، والموزمبيغ، وناميبيا، والنيبال، وهولندا، والباراغواي، والبيرو، والبرتغال، وروسيا، وسيشيل، وجنوب إفريقيا، وإسبانيا، وسورينام، وتانزانيا،، وبريطانيا، وزامبيا، وزيمبابوي.

وأستدرك المتحدث الايراني أن المنع مستمر حصرا وحتى إشعار آخر فيما يخص البلدان المتضررة من سلالات فيروس كورنا المتحورة مثل البرازيل والأوراغواي.

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