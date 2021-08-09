"ناسا " تبحث عن متطوعين للعيش على كوكب المريخ

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في بيان لها أنها تبحث عن أربعة متطوعين سيتقاضون رواتب مقابل قضاء عام كامل في بيئة منعزلة تماما لمحاكاة العيش على المريخ.

ويعد المشروع جزءا من استعداد ناسا لمهمة المريخ المأهولة الواقعية في نهاية المطاف. وسيعمل المتطوعون مدفوعو الأجر في مهمة محاكاة لاستكشاف المريخ تكتمل بالسير في الفضاء، والاتصالات المحدودة بالوطن، والطعام والموارد المحدودة.

ولكن بدلا من القيام برحلة محفوفة بالمخاطر إلى الكوكب الأحمر، سيتعين على أولئك الذين يحصلون على "الوظيفة" السفر إلى هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسوف يقضون 365 يوما في Mars Dune Alpha، وهي وحدة مريخية تبلغ مساحتها 1700 قدم مربعة (518 مترا مربعا)، وقع إنشاؤها بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد، وداخل مبنى في مركز جونسون للفضاء، في هيوستن بتكساس.

وتخطط ناسا لثلاث من هذه التجارب، مدة كل منها سنة واحدة، على أن تبدأ الأولى في خريف العام المقبل. وستوفر التجارب بيانات علمية مهمة للتحقق من صحة الأنظمة وتطوير حلول للمشكلات المحتملة. وسيكون الطعام مأكولات فضائية جاهزة للأكل، وستزرع بعض النباتات.

وقالت غريس دوغلاس، كبيرة العلماء في قسم تكنولوجيا الأغذية المتقدمة في وكالة ناسا: "نريد أن نفهم أداء البشر . من المهم اختبار الحلول التي تلبي الاحتياجات المعقدة للعيش على سطح المريخ. ستساعدنا المحاكاة على الأرض في فهم التحديات الجسدية والعقلية التي سيواجهها رواد الفضاء وتجربتها قبل المغادرة".

المصدر: ديلي ستار