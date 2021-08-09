سیاسة

مطار بغداد يوضح بخصوص حريق في إحدى الطائرات

author_image سوار أحمد
مطار بغداد الدولي
مطار بغداد الدولي
العراق مطار بغداد توضيح

أربيل (كوردستان 24)- أصدر مطار بغداد الدولي اليوم الاثنين، توضيحا بخصوص ملابسات حدوث حريق في إحدى الطائرات القادمة من القاهرة.

وجاء في بيان "تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح للرأي العام ولجميع المؤسسات الإعلامية حول ملابسات حدوث حريق في إحدى الطائرات القادمة من القاهرة".

واضاف "لذا تبين إدارة المطار أنه تم إبلاغنا من قبل برج الرقابة الجوية في تمام الساعة 1515 بوجود حالة حريق على الطائرة العراقية القادمة من القاهرة  ذات النداء lAW102 وطلب على اثرها بتطبيق خطة الطورائ ، حيث تم تطبيق خطة الطوارئ من قبل عمليات مطار بغداد حسب الخطة المعدة من قبل سلطة الطيران المدني لمواجهة الأمور الطارئة والإخلاء".

وتابع "فيما تؤكد إدارة مطار بغداد أنه تبين من وجود خلل فني وظهور أحدى العلامات في الطائرة واعتقد على أثرها الطيار  بوجود حريق ولكن تبين أنه لا وجود لأي حريق داخل الطائرة ، وتمت جميع الإجراءات المعتمدة داخل مطار بغداد الدولي حسب خطة الطوارى وجميع المسافرين وطاقم الطائرة بخير وسلامة".

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