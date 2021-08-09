رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ المسلمين بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 9 آب (أغسطس) 2021، المسلمين في كوردستان والعراق والعالم بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وفيما يلي نص التهنئة:

مع إشراقة العام الهجري الجديد، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى المسلمين في كوردستان والعراق والعالم، سائلاً الباري عزّ وجلّ أن يغدق علينا مزيداً من خيراته وبركاته في عام يسوده الأمن والاستقرار ونطوي فيه صفحة جائحة كورونا في أرجاء المعمورة، آملين من الجميع الامتثال للإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المجتمع وسلامته.

إن هجرة نبي الرحمة محمد (صلى الله عليه وسلّم) ذكرى مباركة تحتم علينا أن نستلهم منها العبر في ترسيخ روح التسامح والتكاتف وتعزيز قيم التعايش السلمي والتضامن بين مختلف مكونات إقليم كوردستان.

سنة هجرية سعيدة وكل عام وكوردستان والإنسانية بأمان وعافية