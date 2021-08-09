سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ المسلمين بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة

author_image سوار أحمد
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني اقليم كوردستان رأس السنة الهجرية

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 9 آب (أغسطس) 2021، المسلمين في كوردستان والعراق والعالم بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وفيما يلي نص التهنئة:

مع إشراقة العام الهجري الجديد، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى المسلمين في كوردستان والعراق والعالم، سائلاً الباري عزّ وجلّ أن يغدق علينا مزيداً من خيراته وبركاته في عام يسوده الأمن والاستقرار ونطوي فيه صفحة جائحة كورونا في أرجاء المعمورة، آملين من الجميع الامتثال للإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المجتمع وسلامته.

إن هجرة نبي الرحمة محمد (صلى الله عليه وسلّم) ذكرى مباركة تحتم علينا أن نستلهم منها العبر في ترسيخ روح التسامح والتكاتف وتعزيز قيم التعايش السلمي والتضامن بين مختلف مكونات إقليم كوردستان.

سنة هجرية سعيدة وكل عام وكوردستان والإنسانية بأمان وعافية

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف